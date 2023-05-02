В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом

В Челябинской области на прошедшей неделе (с 24 по 30 апреля) сохранилась тенденция к снижению количества заболевших коронавирусной инфекцией жителей. Всплеск заболеваемости из-за распространения нового подварианта коронавируса «Арктур» прогнозируется к концу мая.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за неделю подтверждено 629 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 2,5% меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с 17 по 23 апреля ковид подтвердили у 645 южноуральцев). Темп сокращения числа заболевших снизился (неделю назад был 12,3%).

Число справившихся с вирусом южноуральцев за семь дней уменьшилось. За прошедшую неделю выздоровело 623 южноуральца, что меньше аналогичного показателя недельной давности (неделей ранее справилось с болезнью 816 пациентов с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 412 тысяч 473 человека, сумели справиться с ковидом 402 тысячи 58 жителей.

За неделю ковид оборвал жизни 12 жителей области (по данным портала стопкоронавирус.рф), что меньше аналогичного показателя предшествовавшей ей семидневки (тогда умерло 13 человек, двумя неделями ранее – 11 человек).

С начала пандемии скончалось девять тысяч 649 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 370 жителей (по данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на первое мая) и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала всплеск заболеваемости из-за распространения нового подварианта коронавируса «арктур» к концу мая.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Единая служба оперативной помощи гражданам Минздрава области – 122.