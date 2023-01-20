В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 535 жителей

В Челябинской области по состоянию на 20 января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 535 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 522 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 56 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 3,5% меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее - 58 человек). Среди заболевших четверо школьников.

За прошедшие сутки выздоровело 42 человека, а днем ранее - 97 человек. Накануне скончался один пациент с коронавирусом.

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 397 тысяч 130 человек, сумели справиться с ковидом 387 тысяч 63 жителя.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 485 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 206 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.