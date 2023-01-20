20.01.2023
В Челябинске задержаны похитители сейфов
20.01.2023
Жительница Златоуста покорно перевела аферистам четыре миллиона рублей
20.01.2023
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 535 жителей
20.01.2023
Пенсионерки Челябинской области оставили аферистов без денег
19.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 января (18+)
19.01.2023
Южноуральские промышленники адаптируют проект «Профессионалитет»
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 535 жителей
18.01.2023
За весь период пандемии переболело ковидом более 397 тысяч южноуральцев
17.01.2023
За сутки заболело ковидом 52 южноуральца, выздоровело 55, умер один
16.01.2023
В Челябинской области растет смертность от ковида и число инфицированных
13.01.2023
В России впервые выявлен новый субвариант ковида - «Кракен»
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023