05.09.2022
В Челябинской области растет смертность от коронавируса
05.09.2022
В Челябинске готовят к озеленению будущий инклюзивный сквер
05.09.2022
Челябинцам представили проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы
05.09.2022
Жительница Троицка стала очередной жертвой телефонных аферистов, «подарив» им 600 тысяч рублей
05.09.2022
СК проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Магнитогорске
04.09.2022
За сутки заболело ковидом 708 южноуральцев, выздоровело 413, умер один
В Челябинской области растет смертность от коронавируса
04.09.2022
За сутки заболело ковидом 708 южноуральцев, выздоровело 413, умер один
02.09.2022
За сутки заболело ковидом 690 южноуральцев, выздоровело 352, умерло трое
01.09.2022
В Челябинской области в августе суточное число заболевших ковидом выросло в 3,6 раза
31.08.2022
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев за сутки увеличился в пять раз
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022