В Челябинской области растет смертность от коронавируса

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция оборвала жизни 12 южноуральцев, что в полтора раза выше показателя предыдущей семидневки (неделей ранее от ковида скончалось восемь человек).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, с начала пандемии умерло девять тысяч 147 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 868 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Накануне зарегистрировано 720 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, что на 1,7% больше аналогичного показателя предыдущего дня. Среди заболевших 23 школьника.

Вылечились за сутки 362 человека (днем ранее – 413). Накануне умер один пациент с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – трое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 352 тысячи 133 человека, вылечились 334 тысячи 781 житель.

По состоянию на пятое сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции восемь тысяч 163 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 806 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.