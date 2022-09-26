В Челябинской области растет смертность от ковида

В Челябинской области за прошедшую неделю умерло 19 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 18,8% больше аналогичного показателя предыдущей семидневки (тогда скончалось 16 человек).

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 192 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 913 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне коронавирус подтвержден у одной тысячи 244 южноуральцев, среди заболевших 81 школьник. Выздоровело 1328 человек, умерло двое.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 371 тысяча 643 человека, сумели справиться с ковидом 347 тысяч 307 жителей.

По состоянию на 26 сентября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 15 тысяч 100 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 15 тысяч 186 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.