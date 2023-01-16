В Челябинской области растет смертность от ковида и число инфицированных

В Челябинской области за минувшую неделю коронавирусная инфекция оборвала жизни восьми жителей что больше аналогичного показателя прошлой семидневки (тогда умерло шесть пациентов с ковидом). Уровень заболеваемости за семь дней вырос в 2,3 раза, но еще не достиг уровня начала текущего года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции, что на 26,6% больше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее заболело 49 человек, неделю назад – 23 человека). Среди заболевших трое школьников, этот показатель также растет.

За прошедшие сутки выздоровело 39 человек, а днем ранее - 51 человек.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 396 тысяч 857 человек, сумели справиться с ковидом 386 тысяч 769 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 479 пациента с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 200 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 16 января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 576 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 563 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.