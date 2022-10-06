В Челябинской области растут темпы снижения заболеваемости ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 713 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 12,1% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее заболело 811 южноуральцев, темп сокращения заболеваемости – 6,4%). Среди инфицированных за сутки 29 школьников (днем ранее – 35).

Численность справившихся с инфекцией растет. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело две тысячи 145 человек (днем ранее - две тысячи 33 человека).

Накануне скончалось четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 380 тысяч 966 человек, сумели справиться с ковидом 361 тысяча 170 жителей.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 235 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 956 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на шестое октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции девять тысяч 739 человек, что чуть меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 10 тысяч 489 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.