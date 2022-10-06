06.10.2022
Чесменским полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать пьяного водителя
06.10.2022
Челябинкам, чьи близкие находятся в зоне СВО, безвозмездно окажут профессиональную психологическую помощь
06.10.2022
В Челябинской области растут темпы снижения заболеваемости ковидом
06.10.2022
Челябинский театр оперы и балета приглашает послушать и посмотреть музыку Скрябина
06.10.2022
Новый сезон и новые интерьеры Нового художественного театра
06.10.2022
Челябинцев просят высказаться об условиях жизни в областном центре
В Челябинской области растут темпы снижения заболеваемости ковидом
05.10.2022
В Челябинской области за прошедшие сутки умерло шесть пациентов с ковидом
04.10.2022
В Челябинской области за прошедшие сутки умерло пять пациентов с ковидом
03.10.2022
В Челябинской области снижается суточная заболеваемость ковидом, а смертность растет
29.09.2022
За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022