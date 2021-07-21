В Челябинской области с начала года коронавирус унес около двух тысяч жизней

В Челябинской области с начала текущего года коронавирус стал причиной смерти около двух тысяч человек.

Такую цифру озвучила сегодня, 21-го июля, на брифинге первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

Она констатировала, что смертность на Южном Урале растет, и ковид вносит в ее показатели свой ужасный вклад.

«По смертности по июню мы подросли, хотя снижались с января. И сегодня – считаем три недели к двум – общая смертность в Челябинской области растет. И это, безусловно, связано с ковидом, - отметила Ирина Гехт. - Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сейчас смертность тоже выше, но надо иметь в виду, что в 2020-м году была первая волна коронавируса, - количество заболевших было значительно меньше. Поэтому сравнивать нынешние показатели с прошлогодними я бы не стала. Корректнее будет сравнивать смертность по итогам года».

Что касается показателей летальности, то таковые в Челябинской области ниже среднероссийских, но тоже достаточно высокие.

«Летальность сохраняется примерно на уровне 14-ти процентов. На последней неделе была 13,6. Это не выше показателей прошлого года», - подчеркнула Ирина Гехт.

Вернувшись к теме смертности, первый замгубернатора отметила, что, если сравнивать показатели с прошлой волной, то тогда Южный Урал входил в десятку регионов, дававших самый существенный прирост смертности, находясь на девятом месте.

«Сейчас мы не входим в десятку регионов, дающих наибольший прирост смертности по стране в абсолютных и относительных показателях, выглядим достаточно неплохо на уровне других субъектов страны, тем не менее смертность сегодня выше, поскольку и заболеваемость начала расти, и протекает болезнь более тяжело», - сказала Ирина Гехт.

Она еще раз подчеркнула важность максимального сохранения в регионе объемов оказания плановой медицинской помощи.

«Тюмень прекратила оказание всей плановой медицинской помощи. У нас такой период тоже был, когда в декабре прошлого года в области практически не оказывалась плановая помощь, поскольку все медицинские организации были «под ковидом». Сегодня нам удается лавировать: и сохранять достаточный коечный фонд для больных ковидными пневмониями, и продолжать оказывать плановую помощь, что тоже очень важно. Потому что, если говорить о причинах и росте смертности, то это болезни системы пищеварения, это циррозы, их запущенные формы, которые оставались без планового лечения», - отметила Ирина Гехт.

По ее словам, в настоящее время в Челябинской области фиксируется снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается болезней органов пищеварения, каждый летальный случай разбирается вместе с муниципалитетами, медицинскими организациями, в которых умирают такие пациенты.