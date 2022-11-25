В Челябинской области снижается число заболевших ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции, что на 1,1% больше показателя предыдущего дня (накануне выявлено 95 инфицированных, еще двумя днями ранее – 96 и 99). Среди заболевших восемь школьников (днем ранее – семеро).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 74 пациента с коронавирусом (днем ранее – 208 человек).

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни двух южноуральцев, что чуть меньше показателя предыдущего дня (неделей ранее умерло четверо человек).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 393 тысячи 49 человек, сумели справиться с ковидом 382 тысячи 351 житель.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 419 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 140 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 25 ноября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 237 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 219 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.