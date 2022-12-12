В Челябинской области снижается смертность от ковида, но растет заболеваемость

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция унесла жизни восьми жителей, что меньше показателя предыдущей семидневки (тогда было зарегистрировано 10 случаев смерти). При этом заболеваемость ковидом постепенно растет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне зарегистрировано 95 случаев коронавируса, что на 2,2% больше показателя предыдущего дня (в воскресенье – 93 подтвержденных случая, в субботу – 91, в пятницу - 90). Среди заболевших восемь школьников (днем ранее – семеро).

За прошедшие сутки выздоровело 60 инфицированных ковидом (днем ранее – 161). Накануне не зарегистрировано ни одного случая смерти пациентов с коронавирусом (днем ранее – двое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 394 тысячи 694 человека, сумели справиться с ковидом 384 тысячи 32 жителя.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 445 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 166 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 12 декабря 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 175 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 145 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.