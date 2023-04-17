В Челябинской области сократилось число заболевших ковидом, но выросло число умерших

В Челябинской области за прошедшую неделю (с третьего по девятое апреля) сократилось количество заболевших коронавирусной инфекцией жителей. При этом за семидневку выросло количество умерших пациентов с ковидом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за неделю подтверждено 735 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 7,5% меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с третьего по девятое апреля ковид подтвердили у 794 южноуральцев). Темп сокращения числа заболевших уменьшился (неделю назад было снижение на 16,4%).

Число справившихся с вирусом южноуральцев за семь дней уменьшилось. За прошедшую неделю выздоровел 951 южноуралец, что меньше аналогичного показателя недельной давности (неделей ранее справились с болезнью одна тысяча 29 пациентов с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 410 тысяч 463 человека, сумели справиться с ковидом 399 тысяч 768 жителей.

За неделю ковид оборвал жизни 11 жителей области (по данным портала стопкоронавирус.рф), что больше аналогичного показателя предшествовавшей ей семидневки (тогда умерло девять человек).

С начала пандемии скончалось девять тысяч 624 пациента с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 345 жителей (по данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 17 апреля) и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Единая служба оперативной помощи гражданам Минздрава области – 122.