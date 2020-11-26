В России для молодежи появится льготная ипотека на частные дома

В Кыштыме жители аварийных домов Новый год встретят в новостройке

Прокуратура проверяет школу-интернат в Златоусте, в которой замерзают дети

В Челябинской области установлен новый максимум по числу умерших пациентов с ковидом за сутки

В Челябинской области усилят мощности лабораторий, где проводят исследования на ковид

В Челябинской области обновлен максимум по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

В Челябинской области установлен новый максимум по числу умерших пациентов с ковидом за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 10 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Это новый максимум по числу суточной смертности пациентов с ковидом. У пяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у еще пяти – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались шестеро мужчин и четверо женщин из Челябинского и Миасского городских округов, Еманжелинского и Красноармейского муниципальных районов. Возраст умерших от 53 до 94 лет. С начала пандемии умерло 836 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались пятеро жителей Челябинска – 61-летняя и 62-летняя женщины, 70-летний, 83-летний и 94-летний мужчины.

Кроме того, в Челябинске скончались еще двое жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина смерти 53-летнего мужчины – лимфома Ходжкина, 59-летнего мужчины - сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз коронарных артерий, аорты.

В Красноармейском районе умерла 60-летняя женщина. Причина – хроническая обструктивная болеешь лёгких и сахарный диабет, ковид сопутствующий.

В Миассе зарегистрирован смерть 63-летнего мужчины. Причина - атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий.

В Еманжелинском районе скончалась 73-летняя женщина, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина смерти – сахарный диабет с поражением почек и хроническая почечная недостаточность.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 836 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 274 человека умерли от ковидной пневмонии, 562 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 36 тысяч 62 пациента с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 524 летальных случая. Это новый максимум суточной смертности от ковида в стране.

В УрФО зарегистрировано две тысячи 709 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 147. В Свердловской области – 988, в Ханты-Мансийском автономном округе – 389, в Челябинской области – 274 (836 всего пациентов с ковидом умерло), в Ямало-Ненецком автономном округе – 246, в Тюменской области – 131, в Курганской – 119.