В Челябинской области уже больше недели снижается уровень заболеваемости ковидом

В Челябинской области накануне зарегистрировано 84 случая коронавируса, что на 1,1% меньше показателя предыдущего дня. Среди заболевших четверо школьников (днем ранее – два ученика). Пик заболеваемости ковидом в декабре пришелся на 14 декабря и с того момента суточное число заболевших снижается.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровел 121 инфицированный ковидом (днем ранее – 38). Накануне не зафиксировано ни одного случая смерти пациентов с ковидом (днем ранее – 2).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 395 тысяч 622 человека, сумели справиться с ковидом 385 тысяч семь жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 459 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 180 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 22 декабря 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 114 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 151 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.