В Челябинской области вырос показатель недельной смертности от ковида

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция оборвала жизни 10 жителей, неделей ранее от ковида скончалось восемь человек.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 490 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 211 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне коронавирус подтвержден у 58 человек, что на 6,5% меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Среди заболевших шестеро школьников.

За прошедшие сутки выздоровело 74 пациента с коронавирусом, днем ранее - 56 человек.

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 397 тысяч 367 человек, сумели справиться с ковидом 387 тысяч 261 житель.

По состоянию на 24 января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 569 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 586 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.