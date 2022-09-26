В Челябинской области за неделю суточное число заболевших ковидом выросло на 30%

В Челябинской области накануне подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией у одной тысячи 243 жителей, что на 6,1% больше показателя предыдущего дня и на 30% больше показателя недельной давности (тогда за сутки выявлено 953 случая). Среди заболевших 78 школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 962 человека, умерло двое.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 370 тысяч 399 человек, сумели справиться с ковидом 345 тысячи 979 жителей.

Накануне умерло двое пациентов с коронавирусной инфекцией, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее умерло трое).

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 192 южноуральца, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 913 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 25 сентября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 15 тысяч 186 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 14 тысяч 907 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.