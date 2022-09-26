26.09.2022
В Челябинской области за неделю суточное число заболевших ковидом выросло на 30%
26.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 сентября (18+)
25.09.2022
В Златоусте мужчину переехал трамвай
25.09.2022
В Кыштыме травмировался гонщик из Екатеринбурга
25.09.2022
Идет третий день референдумов
25.09.2022
Явка на референдуме в ЛНР превысила 45%
В Челябинской области за неделю суточное число заболевших ковидом выросло на 30%
23.09.2022
За сутки в Челябинской области заболело ковидом в 2,5 раза больше, чем выздоровело
22.09.2022
Почти 14 тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
21.09.2022
За сутки выявлено 1096 заболевших ковидом южноуральцев, выздоровело 848, умерло трое
20.09.2022
Только за одни сутки выявлено больше тысячи заболевших ковидом южноуральцев
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022