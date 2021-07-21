В Челябинской области за неделю выявили 496 случаев внебольничной пневмонии

В Челябинской области за 28-ю неделю эпидсезона выявили 496 случаев внебольничных пневмоний. Это на четыре процента меньше показателей предыдущей недели.

Как сообщила сегодня, 21-го июля, на брифинге первый заместитель главы региона Ирина Гехт, в основном внебольничными пневмониями болеют взрослые южноуральцы (93 с половиной процента).

«32 случая – это дети (0,04 процента на сто тысяч населения), что ниже показателей предыдущей недели на 25 процентов», - отметила Ирина Гехт.

По ее словам, самая большая заболеваемость – в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Копейске. Столица Южного Урала на прошлой неделе дала почти 42 процента от всех заболевших.