В Челябинской области за сутки подтверждено 299 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 299 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что менбше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 301). Число выздоровевших пока меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на девятое декабря в области всего зарегистрировано 29 тысяч 352 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 204 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выписано 258 человек. За весь период пандемии с ковидом справились 18 тысяч 581 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Это новый антирекорд в регионе по суточной смертности. Восемь человек умерли от ковидной пневмонии, шестеро - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 52 до 86 лет. Всего за время пандемии скончалось 994 пациента с коронавирусной инфекцией, у 357 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 637 человека – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение девять тысяч 735 пациентов с подтвержденным Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 9 тысяч 970). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.