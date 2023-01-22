В Челябинской области за сутки заболевает ковидом больше человек, чем выздоравливает

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 60 человек, выздоровело за этот день 48 человек. Среди заболевших пятеро школьников (накануне было трое).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, днем ранее ковид выявлен у 57 человек, а с правились с инфекцией 20 человек, двумя днями ранее – 56 заболевших и 42 выздоровевших. За сутки умер один пациент с ковидом.

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 397 тысяч 247 человек, сумели справиться с ковидом 387 тысяч 131 житель.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 489 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 210 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 22 января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 580 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 569 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.