22.01.2023
В Челябинской области за сутки заболевает ковидом больше человек, чем выздоравливает
22.01.2023
В ДТП в Каслинском районе погибли пятеро человек
22.01.2023
В Челябинске ранним утром в воскресенье Мазда врезалась в столб, пострадали трое
21.01.2023
Накануне ковид оборвал жизни троих южноуральцев
21.01.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину на переходе
21.01.2023
В Челябинске задержан подозреваемый в массовой порче машин краской
В Челябинской области за сутки заболевает ковидом больше человек, чем выздоравливает
21.01.2023
Накануне ковид оборвал жизни троих южноуральцев
20.01.2023
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 535 жителей
18.01.2023
За весь период пандемии переболело ковидом более 397 тысяч южноуральцев
17.01.2023
За сутки заболело ковидом 52 южноуральца, выздоровело 55, умер один
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023