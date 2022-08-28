28.08.2022
В Челябинской области за сутки заболевают ковидом более 500 человек
28.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 августа
28.08.2022
В Челябинске показали неискусственное искусство: ожившие картины, балет под открытым небом и рисование шваброй
27.08.2022
Четверо южноуральцев рабочих профессий из-за мошенников лишились почти миллиона рублей
27.08.2022
В Челябинской области открылся сезон осенней охоты-2022
27.08.2022
В Челябинске определили перевозчиков на пять автобусных маршрутов, аукционы продолжаются
В Челябинской области за сутки заболевают ковидом более 500 человек
26.08.2022
В Челябинской области увеличиваются темпы роста числа заболевших ковидом
24.08.2022
За сутки заболело ковидом 396 южноуральцев, выздоровело 105, умер один
23.08.2022
На 23 августа почти четыре тысячи южноуральцев борются с ковидом
22.08.2022
В Челябинской области в разы выросли темпы роста суточного числа заболевших ковидом
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022