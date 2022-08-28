В Челябинской области за сутки заболевают ковидом более 500 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 9,8% больше показателя предыдущего дня (508 заболевших). Двумя днями ранее отмечался рост 9% и 8,9%. Среди заболевших 15 школьников, их число также увеличивается.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, вылечились за сутки лишь шесть человек (днем ранее – 273). Накануне умер один пациент с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 346 тысяч 854 человека, вылечились 332 тысячи 124 жителя.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 134 южноуральцев. Из них семь тысяч 855 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 28 августа 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции пять тысяч 554 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысячи четыре человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 128 южноуральцев. Из них семь тысяч 849 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.