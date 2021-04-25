В Челябинской области за воскресенье выявлено 109 новых случаев ковида

В Челябинской области за воскресенье выявлено 109 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что чуть меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее - 110). Всего с начала пандемии зарегистрировано 59 тысяч 577 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки 115 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 119). С начала пандемии 53 тысячи 943 жителя сумели справиться с COVID-19.

Накануне зарегистрирована смерть шести человек с подтвержденным ковидом. Причиной смерти пяти человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии скончалось две тысячи 569 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 398 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 171 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому три тысячи 23 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 35 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.