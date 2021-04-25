26.04.2021
Как южноуральцы будут получать пенсию в майские каникулы
26.04.2021
Акционеры Сбербанка снова получат рекордные дивиденды
25.04.2021
В Челябинской области за воскресенье выявлено 109 новых случаев ковида
24.04.2021
В Копейске в водоем возле храма выпустили четырех лебедей
24.04.2021
На трассе Челябинск-Троицк введут ограничение движения
24.04.2021
В Челябинской области от коронавируса умерли семь человек
В Челябинской области за воскресенье выявлено 109 новых случаев ковида
24.04.2021
В Челябинской области от коронавируса умерли семь человек
23.04.2021
Когда в Челябинской области сформируют коллективный иммунитет к ковиду
23.04.2021
За сутки умерло девять южноуральцев с подтвержденным ковидом
22.04.2021
Будет ли третья волна коронавируса в Челябинской области
Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями
23.04.2021
На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
23.04.2021
С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021