В Челябинской области завершена частичная мобилизация

В Челябинской области завершены мероприятия частичной мобилизации. Все жители, призванные на военную службу в соответствии с Указом президента, направлены в места боевого слаживания

Об этом доложил военный комиссар региона Андрей Максуров губернатору Алексею Текслеру.

«Все задачи, поставленные в рамках Указа Президента России о частичной мобилизации, выполнены на 100% и в установленные сроки», – отчитался полковник Андрей Максуров.

По мнению губернатора, в целом частичная мобилизация в регионе прошла организованно и четко. Текслер отметил большое количество добровольцев.

Глава региона военные комиссариаты за проделанную работу, всех призванных южноуральцев - за верность долгу и патриотизм.

Текслер заверил, что мобилизованные южноуральцы будут обеспечены всем необходимым в местах боевого слаживания и в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним, накануне, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ, Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину о завершении в России частичной мобилизации.

Мероприятия частичной мобилизации начались 21 сентября 2022 года в соответствии с Указом президента. Призвано 300 тысяч человек. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

«Никаких дополнительных заданий не планируется», - подчеркнул глава Минобороны.