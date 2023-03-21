В ИК-18 Магнитогорска открыли вторую мечеть для осужденных

В исправительной колонии №18 Магнитогорска (Челябинская область) главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев торжественно открыл новую мечеть для осужденных.

Духовному наставнику было доверено право перерезать традиционную красную ленточку на входе в помещение, рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Затем гости осмотрели мечеть и убедились, что в ней есть все необходимое для совершения религиозных служб и ритуалов.

Ринат Раев обратился к осужденным, исповедующим ислам, с напутственными словами: главный муфтий УрФО говорил о важности и ценностях религии, призывая творить только добрые дела и помогать тем, кто в этом нуждается.

После главный муфтий прочитал молитвенный намаз.

По словам врио начальника отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными ГУФСИН Челябинской области подполковника внутренней службы Андрея Симонова, взаимодействие ведомства с представителями традиционных для России религиозных конфессий ведется на постоянной основе.

«Эта работа направлена на исправление и ресоциализацию осужденных», – отметил Андрей Симонов.

Отметим, в ИК-18 две жилые зоны. В первой мечеть открыли в 2015 году.