В Курчатовском районе Челябинска уберут кучи снега с остановок

В Курчатовском районе Челябинска большинство дорог расчищены от снега и находятся в удовлетворительном состоянии. На минувшей неделе на улицах района работали 14 единиц техники и до 20 бригад ручной силы, было вывезено 1880 куб. метров снега. Об этом сегодня, 17 января, сообщил глава района Сергей Антипов на аппаратном совещании в мэрии.

Вопрос некачественной уборки снега уже по сложившейся традиции стал главной темой совещания членов горадминистрации и глав районов. На этот раз мэр Наталья Котова раскритиковала службы за то, что жители Челябинска в минувшие выходные не были проинформированы о применении на дорогах реагентов. Как пояснил заместитель главы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, применение песко-соляной смеси было вызвано погодными условиями: из-за резких перепадов температур на дорогах образовалась наледь, поэтому в воскресенье дорожники посыпали магистрали солью.

Наталья Котова напомнила, что реагенты могут применяться только на опасных участках дорог, а горожане об этом должны быть проинформированы. Насколько оправданным было решение дорожников, градоначальница поинтересовалась у главы Курчатовского района Сергея Антипова. Руководитель районной администрации выразил уверенность в том, что в данном случае использование соли показало свою эффективность.

«Утром объехал [район]. Действительно, реагент был применён. Но на утро сегодняшнего дня каша [которая образуется в результате его применения] была сметена. Считают, что большая часть улично-дорожной сети находится в нормативном состоянии, - подчеркнул Сергей Антипов. - В выходные на дорогах была наледь, колейность. Особенно на улице Молодогвардейцев и проспекте Победы наблюдалась зауженность проезжей части. Реагенты позволили наледь убрать».

Также глава города Наталья Котова попросила дать оценку состоянию остановок общественного транспорта. Сергей Антипов сообщил, что пешеходные подходы к перекрёсткам и остановки расчищены, но собранные кучи снега не вывезены. Чтобы оперативно решить этот вопрос, мэр попросила районную администрацию передать в управление организационно-контрольной работы информацию о конкретных остановках, с которых нужно вывезти снежные массы.

«Помогите управлению. Укажите, с каких именно точек нужно вывезти снег», - обратилась Наталья Котова к Сергею Антипову. Главу города заверили, что поручение будет выполнено.