Вклад - достойный

В Миассе в День машиностроителя чествовали высокопрофессиональный коллектив ГРЦ Макеева
Общество
Сегодня, 13:35

В Челябинской области коллектив миасского государственного ракетного центра имени Макеева отметил профессиональный праздник - День машиностроителя.

Торжественный вечер состоялся в минувшую пятницу, 27-го сентября, в местном дворце культуры «Прометей». По традиции, на нем чествовали специалистов ГРЦ, удостоенных наград разного уровня за профессионализм, большой вклад в производственную и общественную деятельность предприятия.

Генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ, академик РАН Владимир Дегтярь не смог поздравить коллектив лично, но передал аудиопоздравление. Он поблагодарил коллег добросовестный труд и достойный вклад в реализацию программ и проектов ГРЦ.

Исполняющий обязанности генерального директора Дмитрий Васильев обратился к коллегам со сцены, отметив, что гордостью предприятия являются высокообразованные, талантливые специалисты.

Он торжественно вручил благодарность губернатора Челябинской области ведущему инженеру Владиславу Путкову, благодарственное письмо главы Миасского городского округа - ведущему инженеру Ларисе Соловьевой. Благодарность руководителя предприятия в торжественной обстановке получили заместитель начальника отдела-начальник сектора Павел Резватов, инженер второй категории Вячеслав Филатов, инженер Семен Жарин, инженер Наталья Зарипова, математик второй категории Екатерина Горохова.

В целом около 60-ти работников предприятия были отмечены в этот день наградами разного уровня, сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева». Около сорока специалистов были удостоены наград Госкорпорации «Роскосмос», полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, почетных грамот и благодарственных писем губернатора, министерства экономического развития, Законодательного Собрания Челябинской области, Собрания депутатов Миасского городского округа.

Кроме того, приказом Владимира Дегтяря 20-ти сотрудникам вручены благодарности руководства предприятия с выплатой денежной премии.

После торжественной части работников ГРЦ ждал концерт с участием вокалистов, творческих коллективов ДКиТ «Прометей» и других учреждений культуры Миасса. Ведущие праздничного вечера отметили, что концертная программа, посвященная работникам государственного ракетного центра, - это дань их высокому профессионализму, верности профессии, достойному вкладу в развитие машиностроительной отрасли России.

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ГРЦ им. Макеева
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