В понедельник стартует ЕГЭ

В понедельник, 31 мая, стартует основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). В Челябинской области ЕГЭ в эти сроки будут сдавать почти 16 тысяч выпускников.

Как сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, самым массовым экзаменом основного периода станет ЕГЭ по русскому языку. За ним по популярности идет профильная математика, обществознание, биология, физика, история, информатика и ИКТ, химия, английский язык, литература, география, немецкий, французский, китайский и испанский.

В Челябинской области в этом году наиболее популярными предметами по выбору стали математика профильного уровня, обществознание, биология, физика, информатика и ИКТ (КЕГЭ).

В 2021 году ЕГЭ по базовой математике не проводится. ЕГЭ по русскому языку и информатике пройдут в два дня. ЕГЭ по информатике и ИКТ будет впервые проведен в компьютерной форме.

Для проведения ЕГЭ в Челябинской области в основной период открыты 93 экзаменационных пунктов (ППЭ), из них 85 – на базе образовательных организаций.

В понедельник, 31 мая, состоится ЕГЭ по трем предметам: географии, литературе и химии. Свои знания по этим предметам проверят более 3,5 тысячи южноуральских выпускников.

«Особое внимание будет уделено мерам безопасности, после трагедии в Казани они будут усилены. Структуры, отвечающие за безопасность, держат ситуацию на контроле, их сотрудники будут следить за безопасностью в пунктах проведения экзаменов и на прилегающих территориях», - заявил Анзор Музаев.

Во всех экзаменационных пунктах будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором: уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, маски и перчатки у организаторов и наблюдателей, бесконтактная термометрия участников на входе, соблюдение социальной дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

«Все экзаменационные пункты обеспечены средствами защиты: нами были закуплены антисептические средства, маски и перчатки для организаторов и наблюдателей, - отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. - Хочется пожелать выпускникам собраться с мыслями, не волноваться и получить достойные результаты».

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, которые могут возникнуть, выпускники и их родители могут задать специалистам Рособрнадзора по телефону горячей линии: +7 (495) 984-89-19. Обо всех нарушениях на ЕГЭ можно сообщить по телефону линии доверия: +7 (495) 104-68-38.