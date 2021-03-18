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В пяти районах Челябинска вода может окраситься в зеленый цвет

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В пяти районах Челябинска вода может окраситься в зеленый цвет

С 22 по 23 марта в пяти районах Челябинска проверят систему теплоснабжения на утечки. В сетевую воду добавят уранин – краситель органического происхождения, который окрашивает воду в яркий зеленый цвет.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, проверка будет проходить в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах. Тепловые сети города и внутридомовые сети многоквартирных домов проверят специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» и МУП «ЧКТС».

«Цель данных мероприятий — выявлять возможные утечки в системе теплоснабжения, проверить тепловые пункты внутридомовых систем МКД на предмет исправности и качества их обслуживания представителями управляющих компаний», - пояснили в пресс-службе городской мэрии.

Кроме того, челябинцев попросили сообщать в диспетчерскую АО «УСТЭК-Челябинск», если зеленые пятна появятся на земле или теплоносителе. Или из крана водоразбора пойдет зеленая вода. В данном случае надо звонить по телефону 246-72-73 или писать на электронную почту info@ustekchel.ru.

По данным пресс-службы, уранин разрешен санитарно-эпидемиологической службой. Краситель применяют не только для изучения пути следования вод, но и подкрашивают шампуни, пену для ванной и воду в аквариумах. Является безопасным для жизни и здоровья людей.

Фото: администрация Челябинска