В санатории «Металлург» под Златоустом вспышка ковида? Пока руководство и власти не комментируют

Родители детей, отдыхающих в санатории «Металлург» (Златоуст, Челябинская область), бьют тревогу – в санатории регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, но эта информация умалчивается и часть родителей остается в неведении. В администрации Златоуста, минздраве и правительстве области не стали комментировать ситуацию. На сайте санатория и его на страницах в соцсетях – благостная тишина.

«В этом санатории творится ужас, дети поголовно с температурой под 40. Родители звонят в санаторий, а руководство говорит, что всё хорошо, - написала Кристина Малова в группе «ЧП Златоуст» ВКонтакте. -Детки, которых забрали домой, сдали на ковид и результаты анализа положительные».

Кристина рассказывает, что отдыхающих в санатории детей в случае повышения температуры отправляют в изолятор, а как только она спадает, вновь возвращают к остальным ребятам в комнаты. Никто никаких анализов у заболевших не берет.

Женщина утверждает, что руководство санатория отказывается общаться с родителями по телефону, хамит, удаляет негативные комментарии на странице санатория.

«У меня тоже дети отдыхали и заболели, пришлось от такого дурдома забрать детей», - подтверждает Альбина Омерова.

«Дай Бог не ковид, но у нас поражение лёгких. Пока подозрение на пневмонию. Ждем результат теста. Забрали с лагеря, с изолятора», - сообщает Ирина Ибрагимова.

Ольга Лаврова отмечает, что уже многих детей из санатория родители забрали домой, у некоторых до сих пор сохраняется повышенная температура. «А в санатории "после обработки" вдруг все выздоровели, но им продолжают давать противовирусные. И родители продолжают забирать детей из санатория», - пишет Ольга.

Мария Федорова утверждает, что на сегодня в изоляторе санатория находятся шестеро детей. Они своего ребёнка забрали вчера. «Не успели доехать до города, температура 39,8?! Второй день лежит, сбить не можем! Сегодня взяли мазок!», - делится Мария.

Юля Сайдуллина также забрала своего ребенка из этого санатория с высокой температурой. Сдали анализ на ковид, пока результат не известен.

У Натальи Карлиной в санаторий поехал сын на сборы (приехало три команды из Екатеринбурга). «Через неделю в одной из команд заболели 8 человек. Вывезли всю команду. На следующий день в другой команде заболел ещё один ребенок, потом ещё 2, и так каждый день по два. Итог - 8 человек. Двух вывезли, через три дня ещё двоих. Сегодня заберут ещё одного ребенка», - отмечает Наталья. По ее словам, у детей температура под 40, боль в горле, потом у некоторых появляется дикий кашель. Тренер покупает лекарства и лечит мальчишек. «От медиков в санатории толку нет никакого», - заверяет Наталья.

Справедливости ради стоит сказать, что в массе возмущенных откликов есть комментарии в поддержку санатория. «В санаторий приезжали из здравоохранения по Челябинской области и по результатам проверки санаторий не закрыли, значит, там все в норме. Мой ребёнок там отдыхал и у нас нет никаких жалоб или претензий к персоналу», - написала Леся Рябухина.

Родителям советуют писать жалобы в региональное управление Роспотребнадзора, в министерство здравоохранения области, в правительство, в прокуратуру.

В Роспотребнадзор были направлены жалобы, но пока санаторий не закрыли на карантин.

В министерстве здравоохранения области не стали комментировать ситуацию в «Металлурге», ссылаясь, что санаторий не находится в их ведении. В правительстве Челябинской области и в администрации Златоустовского городского округа также воздержались от комментариев. Но источник в мэрии подтверждает, что ситуация в санатории действительно неблагополучная и нужна серьезная проверка. От Роспотребнадзора пока ответа не получено.