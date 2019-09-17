«Вектор развития» молодых специалистов ГРЦ Макеева
Общество
Сегодня, 16:54

Молодые специалисты АО «ГРЦ Макеева» из Миасса приняли участие в областном форуме работающей молодежи «Вектор развития», организованном региональной федерацией профсоюзов при поддержке министерства образования и науки Челябинской области.

От Государственного ракетного центра по решению профкома и совета молодых специалистов предприятия на форум были делегированы Виктория Шемчишина, Владислав Зыков, Дарья Логинова, Константин Савченко и Александр Котышев. Период их адаптации на предприятии проходит очень активно, они уже успели проявить себя хорошими организаторами и заинтересованными участниками многих мероприятий.

Форум стал дополнительным источником знаний по перспективным для работающей молодежи направлениям: цифровая экономика и будущее трудовой сферы, наставничество, развитие гражданской позиции, взаимодействие молодежи, повышение интереса к профессиональной компетентности на основе личностного роста. 

В рамках секции по наставничеству, участниками которой стали инженер, председатель культмассового комитета совета молодых специалистов Виктория Шемчишина и инженер, секретарь совета Дарья Логинова были рассмотрены примеры лучших практик наставничества в Челябинской области и обсуждены такие вопросы, как всесторонняя мотивация наставника, план внедрения системы наставничества.

Участники секции «Политика и гражданское общество», в которой работал инженер Александр Котышев, обменялись мнениями по вопросам развития молодежного парламентаризма и молодежного самоуправления.

В работе секции «Цифровая экономика и профессии будущего» приняли участие инженер-конструктор, председатель совета молодых специалистов Константин Савченко и специалист отдела Владислав Зыков. Разговор шел о роботизации производства, основных трендах социально-экономического развития России и о многом другом.

Как отмечает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», форум работал всего один день, однако, участвуя в семинарах (секциях), которые вели преподаватели высшей школы, лидеры областного профсоюзного движения и Общественной палаты, депутаты, молодые специалисты узнали много интересного, важного и полезного.

 «Мы уезжали на форум с вопросами, а вернулись с ответами и проработанным планом действий», - отметила Виктория Шемчишина.

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