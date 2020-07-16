Верхнем Уфалее умер врач горбольницы, у которого был положительный тест на ковид

В Челябинской области зарегистрирована ещё один случай смерти сотрудника медицинского учреждения с подтвержденным Covid-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве здравоохранения области, умер 64-летний врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы. Мужчина проработал в медучреждении свыше 30 лет.

В настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование. Выясняется источник заражения.

Как уточнили агентству в министерстве, умерший врач напрямую с ковидными пациентами не работал. В Верхнем Уфалее нет ковидной госпитальной базы, пациенты с подтвержденным коронавирусом госпитализируются в больницы других муниципалитетов.

Вероятнее всего, заражение доктора произошло в кругу семьи. Пока у сотрудника был выявлен только условно-положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования семье и близким нашего коллеги, который всегда пользовался уважением врачей и доверием пациентов.

Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая. Умер 57-летний врач общей практики из Брединского района. Причина смерти – ковидная пневмония.

В мае скончалась 68-летняя врача-терапевт из городской больницы Златоуста, которая была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения.

В июне коронавирус унес жизнь 24-летнего водителя детской городской поликлиники №1 Сергея Гришова. Врачи боролись за его жизнь более месяца, но болезнь оказалась сильнее. А за месяц до этого умерла его мама, также заразившаяся коронавирусной инфекцией.

В июне от ковидной пневмонии скончалась 52-летняя врач городской детской больницы Миасса.

С начала эпидемии в Челябинской области 9 тысяч 786 случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Умерло 199 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 87 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 112 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.