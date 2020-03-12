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Весной Челябинскую область может накрыть вторая волна гриппа и ОРВИ

Общество
Сегодня, 16:24
Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина

Вторая волна гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) может накрыть Челябинскую область весной.

Такую возможность не исключила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина на пресс-конференции в минздраве 11 марта.

На сегодня ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе оценивается как неэпидемическая. Уровень заболеваемости в целом по области ниже эпидпорога, но в 11 муниципалитетах отмечено превышение эпидемиологического порога на 20 процентов.

В то же время рост заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет и подростков.

В области продолжают циркулировать вирусы гриппа, в том числе пандемического А H1N1/pdm.

По словам Светланы Лучининой, что в ближайшие две-три недели будет понятно, пойдет ли заболеваемость гриппом на спад или ждать вторую волну.

«Это непредсказуемое явление. Для вируса гриппа В характерна вторая волна весенняя волна заболеваемости», - уточнила Светлана Лучинина.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора,

По данным Роспотребнадзора, в регионе сохраняется карантин в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан. Карантинные мероприятия были введены с 24 января и продлятся до особого распоряжения. Приостановлен образовательный процесс в одной школе и в 126 классах 32 школ области.

Автор: 
Евгения Александрова, Любовь Юрина
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