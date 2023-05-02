02.05.2023
В Челябинске в результате ножевого ранения погиб 17-летний подросток
02.05.2023
Ветеран Росгвардии воссоздает копии боевых знамен дивизий времен Великой Отечественной
02.05.2023
Консультация юриста: как оценить профессиональный риск
02.05.2023
Заседание Заксобрания Челябинской области перенесено на 11 мая
02.05.2023
Экс-главу Катав-Ивановского района Евгения Киршина могут посадить на четыре года
02.05.2023
На Краснопольском проспекте Челябинска прокладывают ливневую канализацию, движение ограничено
Ветеран Росгвардии воссоздает копии боевых знамен дивизий времен Великой Отечественной
06.03.2023
Челябинец в драке откусил оппоненту кусочек носа
10.01.2023
Росгвардейцы Челябинска уничтожили схрон со взрывчаткой в Запорожской области
26.11.2022
Накануне Дня матери с пирогами и музыкой росгвардейцы посетили геронтологический центр Челябинска
09.11.2022
В общежитии Челябинска найдена обнаженная девушка без сознания
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023