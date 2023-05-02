Ветеран Росгвардии воссоздает копии боевых знамен дивизий времен Великой Отечественной

Ветеран Росгвардии Антон Николаев воссоздает копии боевых знамен дивизий, сформированных в Челябинской области во времена Великой Отечественной войны.

Работу по восстановлению стягов председатель совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области, ветеран СОБР ведет уже несколько лет.

В преддверии 9 мая в Парке Победы Чебаркуля состоялась торжественная передача копий трех боевых знамен дивизий, созданных на Южном Урале в военные годы.

В этот раз были воссозданы копии боевых знамен 369-й стрелковой Карачаевской Краснознаменной дивизии, 371-й стрелковой Витебской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, а также 367-й Краснознаменной стрелковой дивизии.

Во времена Великой Отечественной войны две первые дивизии были сформированы именно в этом южноуральском городе, а третья – в Шадринске, на тот момент входящем в состав Челябинской области.

Началось мероприятие с исполнения музыкантами военного оркестра территориального управления Росгвардии гимна Российской Федерации. Участие в событии приняли руководитель регионального следственного управления СКР генерал-лейтенант юстиции Петр Решетников, заместитель начальника управления Росгвардии по Челябинской области полковник Лом-Али Дааев, правоохранители, общественники, горожане.

«Только глубокий взгляд в наше прошлое дает нам возможность лучше понять настоящее и сформировать образ будущего. Спасибо Антону Сергеевичу за проделанную им работу по воссозданию памяти о тех героических страницах нашей малой Родины и том вкладе, что привнесли южноуральцы в дело Победы», - отметил в приветственном слове Лом-Али Дааев.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, копии знамен переданы на хранение в городскую школу №4, межмуниципальный отдел МВД РФ «Чебаркульский», а также курсантам Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов.

Ранее по инициативе Антона Николаева были воссозданы копии боевых знамен 171 стрелковой дивизии, 380-го, 713-го и 525-го стрелковых полков, хранящиеся в златоустовском ОМОН «Таганай», а также копии стягов 93-й, 162-й, 249-й, 381-й стрелковых дивизий и 65-й стрелковой морской бригады.

В рамках проекта «Полки Победы», идейным вдохновителем которого является ветеран СОБР, проводятся различные патриотические мероприятия: военизированные эстафеты, высадка деревьев в память о погибших воинах, создание документальных фильмов о дивизиях, формировавшихся на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны.