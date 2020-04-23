Ветераны войны получат региональные выплаты к 75-летию Победы до 24 апреля

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны Челябинской области до 24 апреля получат все предусмотренные для них выплаты к 75-летию Победы.

В Челябинской области по распоряжению губернатора Алексея Текслера инвалиды и участники Великой Отечественной войны вдобавок к федеральным получают и региональные выплаты в размере пяти тысяч рублей.

Единовременную денежную выплату получат не только инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто, приглашенные на торжественные приемы, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

По словам министра социальных отношений Ирины Буториной, «вся работа проводилась в беззаявительном порядке: от граждан старшего поколения не требовалось оформлять дополнительных заявлений.

Денежные средства получат одна тысяча 592 южноуральца. Они будут им доставлены тем же образом, как пенсии и иные меры социальной поддержки: перечислением на лицевой счет в банке или через отделение почтовой связи по месту жительства.

Напомним, все южноуральские ветераны до 9 мая получат и федеральные единовременные выплаты к 75-летию Победы. «В Челябинской области эти выплаты получат 18 тысяч человек: 5,9 тысячи человек - в размере 75 тысяч рублей, и 12,1 тысяч южноуральцев - в размере 50 тысяч рублей», - уточнили в пенсионном фонде. Выплата является дополнительной к ежегодной майской выплате в 10 тысяч рублей, которая положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.