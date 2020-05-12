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Виктор Мамин заявил о нецелесообразности введения в Челябинской области цифровых пропусков

Общество
Сегодня, 16:49
Автор: 
Евгения Александрова

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин сегодня, 12 мая, заявил о нецелесообразности введения в регионе цифровых пропусков.

"Та или иная мера принимается в зависимости от ее эффективности. По каждому случаю заражения проводится расследования, в том числе мы выясняем, откуда, каким образом оно произошло. Что касается цифровых пропусков, мы считаем, что эта мера не будет способствовать значительному улучшению ситуации. Наша задача состоит не в ужесточении режима, а в сохранении здоровья граждан. Цифровые пропуска, на наш взгляд, не являются эффективным инструментом противодействия угрозе распространения коронавируса", - подчеркнул Виктор Мамин.

Напомним, в конце апреля чиновник говорил о готовности Челябинской области к вводу цифровых пропусков. На брифинге 23-го апреля Виктор Мамин рассказал, что это будут пин-коды, содержащие 11 цифр и что оформить цифровые пропуска можно будет через региональный портал gosuslugi74.ru или посредством телефонного звонка в колл-центр.

"При этом человеку нужно будет указывать не только свои паспортные данные, номер телефона и ИНН, но и цель и способ передвижения, а также информацию о том, был ли он недавно за границей и имеются ли у него симптомы заболевания", - отмечал в апреле Виктор Мамин.

Предполагалось, что на территории Челябинской области будут действовать четыре вида цифровых пропусков: на работу; для поездок в поликлинику и больницы; при смене места обязательной самоизоляции; для поездок в личных целях.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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