Владимир Путин: Наша задача - обеспечить стабильность на рынке труда

Предприятиям малого и среднего бизнеса, которые несут убытки из-за ситуации с коронавирусом, будет на полгода предоставлена отсрочка по всем налогам, за исключением НДС. Микробизнес дополнительно получит отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Об этом заявил президент России Владимир Путин 25 марта в рамках обращения к гражданам.

«Наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, – обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы», - подчеркнул глава государства.

По банковским кредитам представители малого и среднего бизнеса, оказавшиеся в сложной ситуации, получат отсрочку на полгода. На такой же срок буден введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.