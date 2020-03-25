Владимир Путин: Россияне не должны стать заложниками требований кредиторов

Президент России Владимир Путин предложил предусмотреть «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам.

«Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», - отметил президент.

Глава государства также поручил Банку России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей.

«Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной», - считает Владимир Путин.

Соответствующее поручение о принятии необходимых изменений в нормативную базу было дано Правительству страны.