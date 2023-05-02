Второго мая Россия отмечает взятие Красной армией Берлина

Сегодня, второго мая, Россия отмечает взятие Красной армией 78 лет назад столицы фашистской Германии – Берлин.

В 1945 году, 16 апреля, красноармейцы начали Берлинскую наступательную операцию – сражение, которое окончательно положило конец зверствам немецко-фашистским захватчиков.

Взятие Берлина проводилось войсками 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Константиновича Жукова вместе с войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Степановича Конева.

Как напоминают в Следственном комитете России, на обороне одного из крупнейших военно-промышленных центров Германии находилась крупная группировка противника, а сам город был хорошо укреплен.

Бои в Берлине не прекращались ни днём, ни ночью, советские солдаты брали штурмом каждую улицу. В некоторых районах солдаты переходили в рукопашные схватки. Так, одним из ожесточенных сражений стал штурм Рейхстага. Однако и этот оплот нацизма советским солдатам удалось захватить 30 апреля, водрузив на крыше Рейхстага Знамя Победы.

Второго мая 1945 года немецкое командование передало советским войскам радиограмму с просьбой о прекращении огня и переговорах, однако советская сторона настояла на безоговорочной капитуляции гитлеровских войск. Немецкий генерал Вейдлинг, командующий обороной города, заявил об окончании сопротивления, сдавшись в плен. После чего он подписал приказ о капитуляции всего берлинского гарнизона. Те немецкие части, которые ее не приняли и пытались прорваться на запад, были уничтожены. Так завершилась Берлинская наступательная операция.

Падение Берлина, массовая сдача немецких войск в плен, уничтожение военно-политического руководства Рейха показали всеми миру, что Советский Союз победил - оставалось лишь оформить капитуляцию страны.

«Доблесть советских солдат, перед которыми все мы в неоплатном долгу за освобождение от нацизма, навеки останется в отечественной и мировой истории. И наш долг сегодня - пресечь любые попытки искажения фактов, не оставив ни единого шанса переписать страницы истории с великим подвигом наших предков - героев Красной армии», - подчеркивают в СКР.