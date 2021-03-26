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«С этими детьми нужно работать уже сейчас»

Юлия Сударенко и Евгения Майорова посетили центр для юных правонарушителей

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального полицейского главка посетили уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Челябинской области Юлия Сударенко и Евгения Майорова.

Южноуральские омбудсмены ознакомились с деятельностью заведения, проверили законность помещения совершивших противоправные деяния подростков, а также пообщались с ребятами.

«Свое знакомство с работой центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей правозащитники начали с просмотра записей в журналах учета приема детей. Полицейские отметили, что на данный момент здесь находятся 13 ребят, помещенных сюда по решению судов. В целом же заведение рассчитано на содержание 50 несовершеннолетних», - сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Затем гостям показали оборудованные медицинский и кабинет карантина, в которых осуществляется осмотр детей и при необходимости оказывается им медпомощь. Эта процедура является обязательной при поступлении ребенка.

Омбудсмены также встретились со штатным ведомственным психологом и посетили комнату психологической разгрузки, где установлены специальные релаксирующие кресла. Здесь проводятся групповые, а также индивидуальные занятия с воспитанниками, направленные на снижение уровня тревожности, формирование и закрепление социально-значимых качеств личности, развитие интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер.

После полицейские провели посетителей в спортзал, оборудованный шведскими стенками и турниками. Также здесь имеется спортивный инвентарь, в том числе для игры в волейбол, футбол и баскетбол.

Ознакомились правозащитники и с условиями приема пищи несовершеннолетними. Отдельное просторное помещение столовой, штат доброжелательных поваров и разнообразное меню, включающее овощи, фрукты и сладости – все это вызывает невольные ассоциации с летним детским лагерем.

«Центр вообще не похож на места принудительного содержания, а больше напоминает детский лагерь. В учреждении есть спортивный зал, комната психологической разгрузки. Питание и условия содержания, я бы сказала, отличные. Кроме того, с детьми и родителями регулярно работают профессиональные психологи», - сообщила на своей странице в социальной сети уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

Закончив экскурсию по зданию центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, омбудсмены посетили учебные занятия и пообщались с воспитанниками.

«Больше всего меня поразили сами дети. Многие ребята открытые, позитивные – агрессии и негатива совершенно не чувствуется. К сожалению, самому маленькому правонарушителю всего восемь лет. Я очень часто посещаю колонии и там встречаю молодых ребят, которые сломали себе жизнь, поэтому с детьми, оказавшимися в Центре, нужно работать уже сейчас, чтобы в будущем предостеречь их от такой трагической судьбы», - добавила Юлия Сударенко.

Напомним, в Челябинской области институт уполномоченного создан не только для восстановления нарушенных прав, но и для оказания содействия в их реализации, поэтому, если у взрослых и юных южноуральцев есть трудности, омбудсмены готовы прийти на помощь.