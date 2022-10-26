Южноуральцам советуют проверить актуальность своих медицинских полисов

Жителям Челябинской области рекомендуют проверить актуальность своих полисов обязательного медицинского страхования в связи с предстоящим переходом на цифровые полисы ОМС.

В региональном ФОМС напомнили, что жители имеют право на бесплатную медпомощь по полису ОМС. «Если полис гражданина по какой-то причине недействующий, то есть содержит неактуальные, ошибочные или устаревшие сведения, то медицинская организация не получит оплату за оказанную медицинскую помощь, и гражданин может столкнуться с отказом в её оказании», - объяснили в ТОФОМС.

Южноуральцы могут проверить действие своего полиса, не выходя из дома, несколькими способами. Во-первых, на сайте ТФОМС Челябинской области в разделе «Поиск и проверка готовности полиса». Если полис является действующим и сведения в базе застрахованных лиц актуальны, программа покажет ваши данные и информацию о том, к какой медицинской организации вы прикреплены для оказания первичной медико-санитарной помощи. Если данные не найдены, нужно обратиться в страховую компанию.

Кроме того, консультацию можно получить по номеру телефона единого контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области 8-800-300-10-03.

Можно также обратиться на горячую линию своей страховой компании, номер телефона которой указан в полисе ОМС.

Также информацию о полисе ОМС можно запросить на портале Госуслуг в разделе «Сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации».

Кроме того, закон обязывает граждан информировать страховую компанию в случае смены паспортных данных (в частности, при замене паспорта по возрасту), после смены фамилии, переезда на новое место жительство.

«В настоящее время в Челябинской области действуют полисы обязательного медицинского страхования, как старого, так и единого образца, - отмечает начальник отдела организации страховой деятельности ТФОМС Челябинской области Лариса Мустафина. - Все полисы являются действующими, однако ТФОМС Челябинской области рекомендует владельцам старых полисов (на желтых бланках) планово заменить их на новые».

В настоящий момент 150 тысяч южноуральцев имеют полисы старого образца, они получили свой «медицинский паспорт» ещё до 2011 года. В текущем году на федеральном уровне планируется введение цифрового полиса. «Кроме того, со старым полисом ОМС могут быть трудности при идентификации застрахованного лица в случае получения им помощи в других регионах РФ», - предупреждает Мустафина.

По всем вопросам, связанным с оформлением полиса, можно обращаться по бесплатному телефону единого контакт-центра ТФОМС Челябинской области 8-800-300-10-03 (линия работает круглосуточно и без выходных).