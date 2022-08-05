Южноуральцы без картошки не останутся

Руководители и агрономы картофелеводческих предприятий Челябинской области обсудили перспективы урожая картофеля и познакомились с перспективными сортами этой культуры.

Совещание-семинар по изучению передового опыта выращивания картофеля в Челябинской области был организован ЮУНИИСК, который является филиалом Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (УрФАНИЦ, г. Екатеринбург), и министерством сельского хозяйства Челябинской области.

Как сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин, в 2022 году площадь посадки картофеля в производственном секторе увеличена на 95 гектаров и заняла 7,2 тысяч гектаров. Есть все основания ожидать осенью сбор картофеля не меньше 110 тысяч тонн. Он отметил, что картофелеводческим предприятиям нужно своевременно проводить сортосмену и сортообновление картофеля, использовать районированные семена, увеличивать долю посевов элитными семенами. На развитие картофелеводства направлены компенсирующая субсидия на выращивание картофеля и несвязанная поддержка (на один гектар посевной площади), а также субсидия на элитное семеноводство.

Кроме этого, другие субсидии позволяют картофелеводам возмещать затраты на приобретение минеральных удобрений, на проведение агрохимического обследования почвы и мелиорацию.

В Челябинской области работает программа государственной поддержки строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса («капексы»). Этой субсидией воспользовались три хозяйства: ООО «Агро-ресурс», «Совхоз «Акбашевский», СХП «Красноармейское». В 2022 году будет введено в работу хранилище на тысячу тонн в фермерском хозяйстве Абдурахимова Б.Х. в Сосновском районе. Также для аграриев предусмотрены субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе и для возделывания картофеля, и субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства оказывает картофелеводческим предприятиям научную поддержку, проводя селекцию сортов картофеля, исследования в области семеноводства. Важнейшим направлением селекции является создание новых высокопродуктивных сортов картофеля, адаптированных к условиям местного климата, устойчивых к болезням растений и вредителям, пригодных для механизированного возделывания и комбайновой уборки», — сообщил участникам семинара руководитель Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства Александр Раевский.

Сегодня в реестр селекционных достижений по Уральскому региону внесены 73 сорта картофеля, в том числе семь сортов нашего института: «спиридон», «тарасов», «кузовок» — они распространены в основном в хозяйствах населения, и нематодоустойчивые сорта, пригодные для промышленного возделывания, это «захар», «кавалер», районированный в 2020 году, «каштак» (2021 год) и «амулет», районированный в 2022 году.

Анализ сортовых посевов в Челябинской области показал, что последние два года сельхозорганизации и фермерские хозяйства возделывали 34 сорта картофеля. Из них только 18 сортов районированы в Уральском регионе. При этом доля сортов отечественной селекции составила 16,3%. Существенным резервом повышения эффективности отрасли является замена нерайонированных сортов адаптированными сортами отечественной селекции.

Посадки картофеля на производственных полях в Челябинской области, несмотря на влажную весну и прохладное начало лета, практически без сорняков. Наибольшая площадь возделывания картофеля в регионе — в фермерском хозяйстве Махмадова — 630 гектаров. В АО СХП «Красноармейское» посадки картофеля занимают 400 гектаров. Большая площадь под картофелем в Аргаяшском, Сосновском районах.