Южноуральцы на удалёнке вернутся к обычному режиму работы

В Челябинской области отменены рекомендации для работодателей по переводу части сотрудников на удаленный режим работы.

Как сообщили в пресс-службе губернатора области, с первого марта отменяются рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников. Кроме того, в регионе отменили необходимость предъявления QR-кода для посещения торгово-развлекательных центров, парикмахерских, бань, саун, санаториев, баз отдыха.

Напомним, в январе 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу. Причина – стремительное распространение омикрон-штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

Территориальные подразделения и подведомственные организации федеральных министерств и ведомств перешли на дистанционный режим работы.

Власти Челябинской области также рекомендовали работодателям перевести 30 процентов сотрудников на удалёнку.

С 24 января на удаленный режим работы была переведена треть сотрудников аппарата правительства и губернатора Челябинской области, а также работники администраций, государственных и муниципальных учреждений.

С 18 января на дистанционный режим работы перешло и Законодательное собрание региона. В этом году заседания комитетов и регионального парламента пока проходили в режиме видеоконференцсвязи. Кроме того, было приостановлено предоставление сторонним организациям залов заседаний ЗСО для проведения массовых мероприятий.