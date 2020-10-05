Южноуральцы примут участие в выставке «Золотая осень» в режиме онлайн

Челябинская область примет участие в главном деловом событии российского АПК – 22-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», приуроченной к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Учитывая онлайн формат выставки, в регионе создан тематический сайт, на котором представлены передовые предприятия отрасли по основным направлениям.

Челябинская область, известная как промышленный регион, сегодня вносит заметный вклад в развитие агропромышленного комплекса страны и входит в число сильнейших регионов России по производству макаронных изделий, свинины, продукции птицеводства, тепличных овощей. Краткая информация о достижениях АПК региона и приветственное слово министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина размещены на виртуальном стенде области, который откроется на официальном сайте российской выставки 7 октября.

Среди регионов Урала наша область лидирует и по экспорту сельскохозяйственной продукции. Наши марки знают в 27 странах мира, это крупы, мука, готовые завтраки и хлопья, макароны и подсолнечное масло, кондитерские, мясные изделия и другая продукция. На региональном сайте «Агропром - 74» подготовленном к этому событию, представлены основные региональные производители продуктов питания, зерновых культур и семян, мясной продукции и племенного скота, организации, ведущие научную деятельность, учреждения ветеринарии и производители кормов. Крупнейшие южноуральские предприятия и небольшие фермерские хозяйства являются постоянными участниками и победителями ведущих аграрных выставок, активно включаются в программы развития с государственной поддержкой. В этом году основные мероприятия, объединяющие участников «Золотой осени», также пройдут в дистанционном режиме, что позволит неограниченному числу посетителей выставки присоединиться к экспертным дискуссиям. В ходе более 40 деловых мероприятий участники рынка АПК обсудят весь комплекс вопросов по основным направлениям работы отрасли.