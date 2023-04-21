Южноуральские парламентарии привели в порядок территорию Сада Победы в Челябинске

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 21 апреля приняли участие в традиционном весеннем субботнике – в этом году областные парламентарии привели в порядок территорию Сада Победы в Челябинске. А завтра народные избранники вместе с жителями будут наводить чистоту в своих округах.

Как подчеркнул председатель регионального парламента Александр Лазарев, участие в весенних субботниках – это добрая традиция, которой в Законодательном Собрании уже много лет.

Сквер Сада Победы был не случайно выбран для проведения весеннего субботника. За последнее время здесь проведено масштабное благоустройство территории. В центральной части парка установлены памятники «Защитникам Отечества» и военному автомобилисту, а также увековечен подвиг тружеников тыла. В Саду Победы располагается стационарная выставка военной техники. На центральной аллее парка установлен памятник «Защитникам морских рубежей». И после зимы в преддверии Дня Победы необходимо навести чистоту и порядок на этих территориях.

Сегодня в Саду Победы собрались не только депутаты всех парламентских фракций областного парламента, Собрание молодых депутатов, сотрудники аппарата ЗСО, но также волонтеры и жители Тракторозаводского района. Все вместе они собрали более ста мешков листвы, веток и мусора.

«Субботник – это и особая атмосфера, и особые ощущения от доброго и полезного дела. Любимый многими жителями Тракторозаводского района и всеми челябинцами Сад Победы стал чище и красивее, - подчеркнул Александр Лазарев. - Здесь гуляют семьи с детьми, проводят время люди пожилого возраста. Думаю, им будет приятно увидеть ухоженную территорию».

«Отрадно видеть, что все депутаты Законодательного собрания, представители всех фракций, сотрудники аппарата – мы все, как единая большая семья, пришли сюда, чтобы сделать наш город чище», - отметил Сергей Буяков.

«Замечательно, что мы собрались на субботник именно в Саду Победы. Это знаковое место. Тем более в преддверии нашего любимого и великого праздника, Дня Победы, навести порядок здесь – это хорошо. После долгой уральской зимы много мусора всегда. Если каждый приложит усилия, мы сделаем город чище и уютнее», - подчеркнул Василий Швецов.

«Я многократно принимал участие и планирую дальше принимать участие в любого рода и вида субботниках, потому что мне очень хотелось бы, чтобы у нас в городе Челябинске, на Южном Урале и на всей территории России было чисто», - поделился Михаил Махов.

«Эта традиция очень полезная и она будет сохраняться всеми депутатами Законодательного собрания», - подчеркнул Алексей Беседин.

Спикер Александр Лазарев также отметил, было решено провести совместный субботник именно 21 апреля для того, чтобы депутаты смогли 22 апреля, объявленный в этом году днём проведения акции «Всероссийский субботник», принять участие в наведении чистоты в своих округах.

«Мы вышли на уборку города сегодня для того, чтобы завтра, 22 апреля, в день проведения акции «Всероссийский субботник», дать возможность депутатам присоединиться к этой акции в своих округах. Ведь от каждого из нас зависит, каким будет наш общий дом – Южный Урал», - подчеркнул Александр Лазарев.

Напомним, старт традиционным весенним субботникам своим распоряжением дал губернатор Челябинской области. Они будут продолжаться до пятого мая.

Каждый неравнодушный житель области сможет принять в них участие, чтобы сделать чище и экологичнее наши городах районы и села. Для этого нужно просто взять в руки веники, грабли, секаторы и прибраться хотя бы на своих придомовых территориях. Ведь чистота и порядок во всей стране и мире начинаются с малого.