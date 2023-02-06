За неделю число заболевших ковидом южноуральцев выросло в 1,5 раза

В Челябинской области за прошедшую неделю (с 30 января по пятое февраля) подтверждено 729 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 46% больше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с 24 по 30 января ковид подтвердили у 499 южноуральцев).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшую неделю выздоровело почти в два раза меньше человек, чем заболело (382 пациента с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 398 тысяч 449 человек, сумели справиться с ковидом 387 тысяч 775 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 501 пациент с коронавирусом, из них

непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 222 жителя и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на пятое февраля 2023 года в стационарах и амбулаторно проходили лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 126 пациентов (днем ранее – одна тысяча 46 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.