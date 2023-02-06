06.02.2023
Полицейские Магнитогорска не пустили на прилавки паленый алкоголь
06.02.2023
В Томино митрополит Алексий освятил купола для строящегося храма
06.02.2023
Челябинский цинковый завод посетили представители экологической общественности
06.02.2023
В мюзикле «Алиса в стране чудес» челябинцы увидят новую солистку
06.02.2023
В Магнитогорске запускают проект «Кинопритяжение»
06.02.2023
Как убираются улицы Челябинска
За неделю число заболевших ковидом южноуральцев выросло в 1,5 раза
31.01.2023
За сутки ковид подтвердили у 97 южноуральцев, выздоровело 72, умер один
30.01.2023
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев с начала года выросло на треть
24.01.2023
В Челябинской области вырос показатель недельной смертности от ковида
22.01.2023
В Челябинской области за сутки заболевает ковидом больше человек, чем выздоравливает
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023