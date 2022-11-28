За неделю ковид оборвал жизни 17 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция оборвала жизни 17 южноуральцев, что аналогично показателю предыдущей семидневки.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 426 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 147 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона,

за прошедшие сутки зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, что на 1,1% больше показателя предыдущего дня (накануне выявлено 96 инфицированных. Среди заболевших девять школьников (днем ранее – восемь).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 393 тысячи 340 человек, сумели справиться с ковидом 382 тысячи 573 жителя.

По состоянию на 28 ноября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 299 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 304 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.