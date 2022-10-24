За неделю ковид оборвал жизни 30 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция оборвала жизни 30 южноуральцев. Всего с начала пандемии скончалось девять тысяч 320 жителей, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 41 житель и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек, заболевших ковидом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне подтверждено 207 новых случаев коронавируса, что на 2,4% меньше аналогичного показателя предыдущего дня. За сутки выздоровело 320 человек (днем ранее – 435 человека), умерло четверо пациентов с ковидом (днем ранее – трое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 389 тысяч 245 человек, сумели справиться с ковидом 375 тысяч 518 жителей.

По состоянию на 24 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции четыре тысячи 364 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – четыре тысячи 481 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.