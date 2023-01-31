За сутки ковид подтвердили у 97 южноуральцев, выздоровело 72, умер один

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции, что 10,2% больше аналогичного показателя предыдущего дня. Среди заболевших 14 школьников, днем ранее - 13 учеников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровело 45 пациентов с коронавирусом, днем ранее - 72 человека.

Накануне коронавирус оборвал жизнь одного пациента.

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 397 тысяч 905 человек, сумели справиться с ковидом 387 тысяч 510 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 496 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 217 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 31 января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 852 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 801 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.