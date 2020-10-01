За сутки от ковида умерло трое южноуральцев и у одного коронавирус стал сопутствующей причиной смерти

пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались четверо женщин из Миасса, Челябинска и Усть-Катава. С начала пандемии умерло 487 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, у троих умерших непосредственной причиной смерти стала ковидная пневмония – у 62-летней женщины из Усть-Катава, 68-летней жительницы Миасса и 82-летней челябинки.

Кроме того, в Челябинске скончалась 72-летняя женщина, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина смерти – хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность. Всего в областном центре подтверждено семь тысяч 58 случаев заболевания COVID-19.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 487 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 127 человек умерли от ковидной пневмонии, 360 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро первого в России скончалось 20 тысяч 891 пациент с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 450 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 90. В Челябинской области умерло 487 жителей с коронавирусом (127 - от ковида), в Свердловской области – 605, в Ханты-Мансийском автономном округе – 188, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 38, в Курганской – 33.