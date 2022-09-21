За сутки выявлено 1096 заболевших ковидом южноуральцев, выздоровело 848, умерло трое

В Челябинской области накануне зарегистрирована одна тысяча 96 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 5,7% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее подтверждено 1037 случаев). Среди заболевших 91 школьник.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровело 848 человек (днем ранее – 1040).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 365 тысяч 691 человек, сумели справиться с ковидом 343 тысячи 410 жителей.

Накануне умерло трое пациентов с коронавирусной инфекцией, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (тогда скончалось четверо).

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 182 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 903 жителя скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 20 сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции 12 тысяч 812 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 12 тысяч 318 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.