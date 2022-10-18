За сутки заболел ковидом 341 южноуралец, выздоровело 459, умерло пятеро

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 341 новый случай коронавирусной инфекции, что на 11,7% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (сокращение на 11,7%). Накануне выздоровело 459 человек (днем ранее – 568 человек), умерло пять пациентов с ковидом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 387 тысяч 718 человек, сумели справиться с ковидом 371 тысяча 745 жителей.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 295 южноуральцев, из них скончались непосредственно от ковидной пневмонии восемь тысяч 16 жителей. Еще одна тысяча 279 человек, заболевших ковидом, умерли от иных заболеваний.

По состоянию на 18 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции шесть тысяч 635 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 758 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.