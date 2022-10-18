18.10.2022
В Новосинеглазово благоустроили сквер на берегу некогда заброшенного пруда
18.10.2022
Лучшим социально-ответственным работодателем Южного Урала признан Челябинский цинковый завод
18.10.2022
На Аргазинском водохранилище спасли рыбака
18.10.2022
Челябинская Аллея Славы стала местом погружения в славное прошлое Танкограда
18.10.2022
За сутки заболел ковидом 341 южноуралец, выздоровело 459, умерло пятеро
18.10.2022
Вернисаж Ольги Паршиной состоится сегодня в Камерном театре
За сутки заболел ковидом 341 южноуралец, выздоровело 459, умерло пятеро
17.10.2022
В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида на фоне снижения заболеваемости
16.10.2022
Число умерших от ковидной пневмонии южноуральцев превысило восемь тысяч
14.10.2022
За сутки заболело ковидом 458 южноуральцев, выздоровело 663, умерло четверо
12.10.2022
За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022