15.09.2022
Малый бизнес в Челябинске соберется на форум
15.09.2022
ММК подписал меморандум о сотрудничестве с «Электронной торговой площадкой ГПБ»
15.09.2022
Челябинская филармония приглашает на яркое открытие 86-го творческого сезона
15.09.2022
Исторический музей приглашает к знакомству с творчеством Питера Брейгеля-старшего
15.09.2022
Скоков: Для обеспечения безопасности необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции
15.09.2022
Челябинцев просят поделиться идеями благоустройства родного города
За сутки заболел ковидом 841 южноуралец, выздоровело 499, умерло двое
14.09.2022
За сутки число заболевших ковидом южноуральских школьников выросло почти в 1,5 раза
13.09.2022
За сутки темп роста заболевших ковидом южноуральцев вырос почти в два раза
13.09.2022
Каждый седьмой челябинец выступает за ужесточение антиковидных мер
08.09.2022
За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022