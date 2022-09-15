За сутки заболел ковидом 841 южноуралец, выздоровело 499, умерло двое

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирован 841 новый случай заболевания коронавирусом, что на 4,1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее темп прироста был 2,5%). Среди заболевших 82 школьника (прирост 5,1%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, вылечились за сутки 499 человек (днем ранее – 422). Накануне умерло двое пациентов с коронавирусом, что аналогично показателю предыдущего дня.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 359 тысяч 812 человек, вылечились 339 тысяч 898 жителей.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 165 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 886 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 15 сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции 10 тысяч 707 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 10 тысяч 367 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.