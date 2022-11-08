За сутки заболел ковидом 91 южноуралец, выздоровело 145, умерло двое

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, что на 3,2% меньше показателя предыдущего дня (накануне – 94 инфицированных, снижение на 2,1%). Среди заболевших два школьника.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 145 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 74 человека).

За прошедшие сутки ковид оборвал жизни двоих жителей, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (тогда умерло трое).

С начала пандемии скончалось девять тысяч 374 пациента с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 95 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 391 тысяча 423 человека, сумели справиться с ковидом 380 тысяч 75 жителей.

По состоянию на восьмое ноября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 931 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 987 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.